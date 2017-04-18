دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعدية لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، سقوط مروحية عمودية من طراز "بلاك هوك" تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء في محافظة مأرب اليمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط.

وجاء في تقرير وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن التحقيق يجري للتعرف على أسباب الحادث الذي أسقط "أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية."

وجاء في بيان قيادة التحالف العربي: "دعت القيادة الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون."