دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، إنه يجب وضع حد لاستهداف الحوثيين للملكة العربية السعودية بـ"صواريخ إيرانية،" مؤكداً أن واشنطن تثمّن علاقاتها مع الرياض، وذلك خلال زيارته للمملكة، الثلاثاء.

وأضاف ماتيس: "فيما يتعلق بالحملة السعودية والإماراتية في اليمن، هدفنا هو وضع تلك الأزمة في اليمن أمام فريق التفاوض بوساطة الأمم المتحدة ومحاولة التوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن، إذ استمر النزاع لفترة طويلة. ونرى إطلاق الحوثيين لصواريخ يزودها بهم الإيرانيون، على السعودية. وهذا شيء، يتسبب في وفاة عدد من الأبرياء داخل اليمن، ويجب إنهاء ذلك."

وأعرب ماتيس عن تقدير الولايات المتحدة للسعودية، قائلاً إن المملكة "كانت حليفاً أمنيا رئيسياً منذ عام 1944، وستظل ركناً من أركان إطار أمريكا الأمني للمنطقة وللمصالح الأمريكية." وأعلن أن زيارته تهدف لتعميق وتوسيع العلاقة الاستراتيجية مع السعودية.

ويُشار إلى أن ماتيس سيزور أيضاً مصر وإسرائيل وقطر وجيبوتي في جولة قال البنتاغون إنها تهدف إلى طمأنة الحفاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وأفريقيا ولمناقشة أوجه التعاون في مواجهة النشاطات التي تزعز الاستقرار في المنطقة، إلى جانب السعي لدحر المنظمات الإرهابية.