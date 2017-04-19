أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع المصرية، الأربعاء، عن وصول أول غواصة مصرية حديثة، ألمانية الصنع، طراز "209/1400"، إلى سواحل محافظة الإسكندرية وانضمامها لتشكيلات القوات البحرية.

وقالت الوزارة، في بيان، على موقعها الإلكتروني، إنه "استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات والأفرع الرئيسية وفقا لأحدث النظم العالمية، وصلت إلى الإسكندرية أول غواصة مصرية حديثة من طراز (1400/209) ألمانية الصنع".

وأضافت أن الغواصة تعزز "قدرة القوات البحرية على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ودعم أمن قناة السويس كشريان هام للتجارة البحرية الدولية، ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة".

وأوضحت الوزارة أن "الغواصة الجديدة القادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها من 60 إلى 73 مترا، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتدعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري".

من جانبه، قال قائد القوات البحرية اللواء أركان حرب أحمد خالد سعيد: "إننا نشهد اليوم لحظة جديدة من اللحظات الهامة في تاريخ قواتنا البحرية وحلقة جديدة من حلقات تطويرها كما وكيفا لتكون في مصاف بحريات العالم الفاعلة وتعمل على الرفع من قدراتها القتالية لتحقيق الإحكام الشامل والسيطرة التامة على سواحل مصر مع الحفاظ على مياهنا الإقليمية والاقتصادية".