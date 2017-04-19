أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الأربعاء، أن إيران تلعب دورا في زعزعة استقرار المنطقة، وذلك في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وقال ماتيس، ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول دور إيران في اليمن والمنطقة، إنه ""في كل مكان تنظر إليه، إذا كانت هناك مشكلة في المنطقة فتجد إيران". وأضاف: "نحن نراقب دور إيران في المنطقة"، وتابع أن التواجد الإيراني في سوريا "يساعد على بقاء الأسد في السلطة".

واعتبر ماتيس أن "ما نشاهده الآن هو ان دول المنطقة ودول أخرى تحاول وقف إيران وكمية الاضطراب وعدم الاستقرار التي تسببها". وأعرب ماتيس عن أمله في التوصل إلى حل في اليمن عبر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة. وقال: "يجب أن نتغلب على مساعي إيران لزعزعة استقرار بلد آخر وتشكيل ميليشيا أخرى في صورة حزب الله اللبناني لكن النتيجة النهائية هي أننا على الطريق الصحيح لذلك".