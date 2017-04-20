دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، حرص مصر على أن تشهد العلاقات مع الولايات المتحدة "انطلاقة قوية" في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك خلال استقباله وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وقال المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في بيان، إن السيسي رحب بوزير الدفاع الأمريكي في أول زيارة له للقاهرة منذ توليه منصبه. وأعرب السيسي عن تطلعه لاستكمال التباحث مع ماتيس حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأكد السيسي خلال اللقاء على "قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتميز به من طابع استراتيجي، وصمودها أمام الكثير من التحديات الصعبة خلال السنوات الماضية"، مشددا على "حرص مصر على أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة"، بحسب بيان الرئاسة.

واستقبل السيسي ماتيس في مقر الرئاسة المصرية بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للشؤون الاستراتيجية دينا بأول، والسفير الأمريكي بالقاهرة ستيفن بيكروفت.

وأوضح يوسف أنه تم بحث أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين، والتحديات الإقليمية والدولية، خاصة مكافحة الإرهاب. وأكد السيسي على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب وتوجيه رسالة حاسمة إلى الدول التي تدعم الإرهاب بضرورة إيقاف تمويل التنظيمات الإرهابية أو مدها بالسلاح والمقاتلين".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن ماتيس "أكد تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات بما يُمكّن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم". وقال يوسف إن "ماتيس أكد خلال اللقاء على أهمية دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد بجهودها في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مواقفها بشأن دعم الاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الكامل للجهود المصرية في هذا الاتجاه".