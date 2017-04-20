دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن استدعاء السفير التركي في العراق فاتح يلدز، احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قوات "الحشد الشعبي" الشيعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "وزارة الخارجية تقرر استدعاء السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس التركي تجاه الحشد الشعبي".

وكان الرئيس التركي قال، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، إن "الحشد الشعبي في العراق منظمة إرهابية وينبغي النظر إلى من يقف وراءها"، وأضاف: "إيران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية وأصبحت تؤلمنا كما في العراق"، وتابع: "إيران تريد التغلغل في دول عربية لتشكيل قوة فارسية".