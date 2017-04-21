واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل بنفسه بشكل مباشر لإطلاق سراح الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي، بعد 3 سنوات من احتجازها في مصر بتهمة "استغلال أطفال الشوارع في التظاهر غير السلمي".

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وقال سبايسر إن ترامب "تدخل بشكل مباشر من خلف الستار لضمان إطلاق سراح آية حجازي، وأثار القضية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي". وأضاف سبايسر أن ترامب "أكد بشكل واضح على أهمية إطلاق سراحها وعودتها للولايات المتحدة بالنسبة له".

وتابع سبايسر بالقول: "اليوم، الرئيس ترامب فخور باستقبال آية حجازي في البيت الأبيض وسعيد بعودتها إلى الأراضي الأمريكية". وأشار سبايسر إلى أنه جرى إطلاع ترامب على قضية آية حجازي في بداية عهده وأمر فريق الأمن القومي باتخاذ خطوات لضمان إطلاق سراحها.

وكان مصدر مسؤول في البيت الأبيض قال، لـCNN، إن إدارة ترامب "لعبت دورا رئيسيا" في إطلاق سراح آية حجازي، التي وصلت من مصر إلى الولايات المتحدة، الخميس، على متن طائرة عسكرية وبرفقة مساعد عسكري لترامب. واستقبل ترامب وابنته إيفانكا آية وشقيقها باسل في البيت الأبيض، الجمعة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، الأحد الماضي، ببراءة آية حجازي و7 أشخاص آخرين بينهم زوجها، وذلك بعد أقل من أسبوعين على استقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض في 3 أبريل/ نيسان الجاري. وأثارت قضية آية حجازي توترا في العلاقات بين مصر وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتقالها في عام 2014.