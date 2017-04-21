دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مسلم البراك، المعارض وعضو مجلس الأمة الكويتي السابق، الجمعة، فور خروجه من السجن، أنه سيستأنف نشاطه السياسي مجددا، وذلك بعد قضاء عامين في السجن إثر إدانته بالإساءة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال البراك، في كلمة لحشد من أنصاره فور خروجه من السجن: "باسم الشعب وباسم الأمة اليوم نبدأ بمعاودة النضال من جديد". وأضاف: "خرجت من السجن محمولا على الأكتاف وسيسجن التاريخ سجاني"، وفقا لما نقله حساب حركة العمل الشعبي (حشد) على موقع "تويتر".

وتابع البراك: "قالوا لي إني الآن في زنزانة لوحدي والشعب تخلى عني وردي عليهم بأن الشعب هم عزوتي وحزام ظهري بعد الله". وأكد أن "هذا اليوم من الأيام المميزة في حياتي ليس لأنني خرجت من المعتقل بل لأني ألتقي بكم.. أنتم حميتم ظهري وأنا في عتمة السجن".

وفي كلمة أخرى من ديوانه، قال البراك: "بلادي عزيزة وإنجار زمانها.. ودخلت السجن رغم حرماني من المحاكمة العادلة وحرماني من درجة من درجات التقاضي".

وأضاف: "كنت كما أرادني الله وأنتم وليس كما أرادتني السلطة ضعيفاً ومنكسراً وحرصت على الحضور ببدلة السجن التي تساوي عندي آلاف البشوت". وتابع: "لا طريق للإصلاح إلا عن طريق الحكومة البرلمانية المنتخبة التي يأتي رئيسها من صناديق الاقتراع".