أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمز ماتيس، إن الولايات المتحدة ليس لديها شك بأن سوريا احتفظت بأسلحة كيماوية.

وأضاف ماتيس للصحفيين خلال زيارة لإسرائيل: "لا يوجد شك لدى المجتمع الدولي في أن سوريا احتفظت بأسلحة كيماوية في انتهاك لاتفاقها وتصريحها بأنها تخلصت منها كلها. لم يعد هناك أي شك."

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وتابع ماتيس: "لا أريد التحدث الآن عن الأعداد التي احتفظت بها. لا نريد الكشف عن أي تفاصيل لأننا لا نريد كشف كيفية معرفتنا بذلك، ولكنني أستطيع القول بكل ثقة إنها احتفظت ببعضها. إنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وسيجري تناوله دبلوماسياً. لن يكون من المستحسن محاولة استخدامها مرة أخرى. لقد جعلنا ذلك واضحاً جداً بضربتنا،" في إشارة إلى استهداف أمريكا بقاعدة "الشعيرات" الجوية السورية بـ59 صاروخ "توماهاك كروز" حديثاً، رداً على الهجوم الكيماوي بغاز السارين الذي استهدف مدينة خان شيخون في محافظة إدلب السورية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.