بغداد، العراق (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن تحرير 26 مواطنا قطريا كانوا محتجزين لدى "مسلحين مجهولين" منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2015.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم تسليم الرهائن للحكومة العراقية، وأضافت أنها "تقوم بعمليات التدقيق والتحقق من الوثائق الرسمية والجوازات وكذلك التصوير وأخذ البصمة". وتابعت أنه "سيتم تسليمهم إلى السفير القطري في العراق".

وكانت الداخلية العراقية أعلنت، في 16 ديسمبر 2015، أن "عناصر مجهولة في عدة سيارات اختطفت مجموعة من القطريين" في صحراء محافظة المثنى قرب الحدود السعودية. وأضافت أن "المواطنين القطريين كانوا يتحركون في مناطق صحراوية شاسعة دون التزام بقواعد وزارة الداخلية التي تحظر التحرك خارج المناطق الآمنة".