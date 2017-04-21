واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الجمعة، أن قوات أمريكية تمكنت من القضاء على مساعد لزعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، في سوريا، في عملية برية قبل أسبوعين.

وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن قوات أمريكية قتلت عبدالرحمن الأوزبكي، الذي يعتقد أن له صلة بهجوم على ملهى ليلي في تركيا أسفر عن مقتل 39 شخصا في احتفالات رأس السنة.

وأضاف توماس أن عبدالرحمن الأوزبكي قتل في هجوم بري قرب مدينة الميادين في سوريا في 6 أبريل/ نيسان الجاري. وتابع بالقول إنه "شارك في التخطيط لعدة عمليات إرهابية خارج سوريا، ووجدنا رابطا واضحا لعلاقته بهجوم إسطنبول".