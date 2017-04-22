دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الجمعة، المرشحين الستة الذين تم تأكيد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض منافسات الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية في إيران، والتي ستُجرى في 19 مايو/ أيار القادم.

والمرشحون الستة، هم: حسن روحاني وابراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف واسحاق جهانغيري ومصطفى هاشمي طبا ومصطفى ميرسليم.

وفيما يلي نبذة عن حياتهم والمسؤوليات التي تقلدوها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا":

حسن روحاني

ولد في عام 1948 في مدينة سرخة في عائلة معروفة بالتدين، حصل على شهادة الماجستير في القانون عام 1995 والدكتوراه في عام 1999 من جامعة غلاسكو كالدونيان.

شارك في إعادة تنظيم الجيش الإيراني والقواعد العسكرية بعد الثورة.

انتُخب سنة 1980 عضوا في مجلس الشورى. وظل في البرلمان الإيراني لخمس ولايات متتالية ما بين 1980 و2000.

كان، خلال ولايتين، نائبا لرئيس المجلس كما ترأس لجنة الدفاع ولجنة السياسة الخارجية.

ترأس لجنة الرقابة على الجهاز الإعلامي الوطني ما بين عامي 1980 و1983.

شغل روحاني منصب ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس، ثم أصبح أمين المجلس لمدة 16 عاما.

عُين مستشارا للرئيسين، هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي للأمن القومي لمدة 13 عاماً.

أصبح رئيساً لإيران منذ عام 2013، وهو مقرّب من التيار الإصلاحي.

إبراهيم رئيسي

ولد إبراهيم رئيسي عام 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة.

تولي النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران، ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته.

تولى منصب نائب المدعي العام في طهران في 1985.

بعد رحيل الخميني، عُيّن رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وظل في ذلك المنصب من 1989 وحتى 1994، ثم تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران حتى عام 2004.

كان رئيسي، من عام 2004 حتى 2014، المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية، ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.

يُمثل رئيسي أحد أبرز مرشحي التيار المحافظ.

محمد باقر قاليباف

ولد محمد باقر قاليباف عام 1961، في منطقة طرقبة من توابع مدينة مشهد المقدسة.

شغل عدة مناصب قيادية ويحمل الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة "تربيت مدرس" في العاصمة طهران. وهو عضو الهيئة التدريسية في كلية الجغرافيا البشرية بجامعة طهران.

أكمل دورة قيادة الطائرات في شركة "إيرباص" في فرنسا. ويعتبر من طياري شركة الخطوط الجوية الإيرانية.

عيّنه المرشد الإيراني الأعلى علي الخامنئي قائداً للقوات الجوية في الحرس الثوري سابقاً.

يُحسب على التيار المحافظ، ولكنه ينادي ببعض أفكار التغيير والإصلاح.

يشغل منصب عمدة طهران منذ أعوام، وترشح لانتخابات الرئاسة في 2013 التي فاز فيها روحاني، وحل في المركز الثاني بحصوله على 6 ملايين صوت.

إسحاق جهانغيري

وُلد إسحاق جهانغيري في عام 1958

سياسي إيراني، وهو النائب الأول للرئيس حسن روحاني.

كان وزيراً للصناعة والمناجم في حكومة الرئيس الأسبق، محمد خاتمي.

كان عضواً في مجلس الشورى لدورتين متتاليتين خلال الفترة ما بين 1984 و1992.

مصطفى مير سليم

يبلغ مصطفى مير سليم من العمر 69 عاماً، وهو من أهالي العاصمة طهران.

يحمل شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة "بواتييه" الفرنسية.

ويعتبر مصطفى مير سليم أول مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران.

تولى منصب وزير الثقافة في الولاية الثانية من رئاسة هاشمي رفسنجاني ما بين عامي 1993 و1997.

مصطفى هاشمي طبا