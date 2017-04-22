دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفذ الجيش اللبناني مداهمة في بلدة عرسال، السبت، أسفرت عن مقتل "الأمير الشرعي" لتنظيم "داعش"، السوري علاء الحلبي، الملقب بـ"المليص"، كان قد أفتى بإعدام العسكريين اللبنانيين، إلى جانب اعتقال السلطات لعشر مسلحين من أنصاره.

وجاء في بيان الجيش: "خلال العملية تعرضت القوة المداهمة لإطلاق نار من جانب العناصر الإرهابية، وردّت القوة بالمثل، ما أدّى إلى مقتل الأمير الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة القلمون، السوري حسن المليص، وهذا الأخير كان قد شارك مع المجموعات المسلّحة في مهاجمة مراكز الجيش واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي وخطف عسكريين في بلدة عرسال في عام 2014."

كما احتجزت السلطات اللبنانية 10 سوريين تقوم بالتحقيق معهم، وهم سوريون وأسماؤهم هي: " فوزي محمد السحلي، علاء خليل الحلبي، أحمد حسن ميمان، عبدالله عبد الكريم حسيان، أحمد فوزي السحلي ومحمد فوزي السحلي. واللبنانيون: وائل ديب الفليطي، حسين ديب الفليطي، أمين محمد حميّد ومحمود ديب الفليطي."