دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، السبت، عن اعتقال قيادات في تنظيم "القاعدة" في اليمن، بعد عملية مشتركة مع الجيش اليمني في المكلا.

وذكرت قيادة التحالف العربي، في بيان، أن "مروحيات التحالف نفذت عملية إسناد جوي لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش اليمني التي قامت مساء الجمعة بمداهمات استباقية في إطار ملاحقتها لأوكار تنظيم القاعدة في مدينة المكلا".

وأضاف البيان أنه جرى اعتقال "عدد من العناصر والقيادات الكبيرة لتنظيم القاعدة الإرهابي في وادي عدم بحضرموت من جنسيات مختلفة أبرزهم، أحمد سعيد عوض بارحمة، الملقب بالزرقاوي وذلك في منطقة الطويلة بمدينة المكلا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع البيان أنه "نتج عن العملية إحباط المخططات الإرهابية عبر مصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المناطق بحضرموت". وأشار البيان إلى أن "هذه هي العملية النوعية الثانية من نوعها بعد اعتقال الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بحضرموت أبو علي الصيعري في وادي عدم بوادي حضرموت".