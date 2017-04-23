دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يزور المملكة للمرة الأولى منذ ظهور توتر في العلاقات بين البلدين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "جرى خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة". فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن "السيسي دعا الملك سلمان لزيارة مصر، وهو ما رحب به ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة".

وقال يوسف، في بيان، إن الملك سلمان "أكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار إلى حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما، مشددا على وقوف المملكة إلى جانب مصر ولا سيما في حربها ضد الإرهاب".

من جانبه، أكد السيسي اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى حرصه على تدعيم أواصر العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وبما يساهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الوطن العربي في الوقت الراهن.

وأوضح يوسف أن "المباحثات شهدت التشاور بشأن عدد من الموضوعات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين، بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين".

وقال: "تم خلال المباحثات استعراض عدد من الملفات الإقليمية حيث اتفق الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية، وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول".

وأضاف: "كما تم تناول أهم التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الجانبان على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره".

وتابع يوسف بالقول إن الزعيمين أكدا "أهمية مجابهة كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقطع الطريق على المساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء حفاظاً على الأمن القومي العربي، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية".