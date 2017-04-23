دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية العسكرية، في العاصمة الرياض.

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وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه الملك سلمان والسيسي في موكب رسمي إلى الديوان الملكي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية، مع عزف السلامين الوطنيين للبلدين. وأقام الملك سلمان مأدبة غداء للسيسي والوفد المرافق له.

وكان الملك سلمان التقى السيسي، في الأردن على هامش القمة العربية، في 29 مارس آذار الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور توتر في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في بيان، أن الملك سلمان وجه الدعوة للرئيس المصري للقيام بزيارة رسمية إلى السعودية، والسيسي رحب بالدعوة. كما أعلن يوسف أن الملك سلمان "وعد بزيارة مصر في القريب العاجل" بناء على الدعوة التي وجهها له السيسي.