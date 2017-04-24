دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن إيران هي "أكبر مستفيد" من ثورات الربيع العربي و"سقوط العراق" في عام 2003، معتبراً أن ردود فعل دول الخليج بعد الأحداث كانت "غير فعالة". كما قال إن استمرار الأزمة السورية "مرآة" تكشف ما وصفه بـ"العجز العربي".

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم في محاضرة نظمتها جامعة قطر، الأحد، تحت عنوان "دول مجلس التعاون الخليجي: التحديات الإقليمية ومستقبل العلاقات مع دول الجوار": "المستفيد الأكبر من سقوط العراق في عام 2003، وثورات الربيع العربي، هو إيران التي وظفت تلك المتغيرات لمصلحتها، في حين كانت ردة فعل الدول الخليجية تالية للأحداث وغير فعالة بما يكفي للتعامل بجدية مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث اكتفت بالإدانة وردات الفعل دون أن تلعب دوراً قوياً لإطفاء الحرائق، أو محاصرتها،" محملاً إيران مسؤولية كبيرة مما يحدث في المنطقة.

وتابع الشيخ حمد بن جاسم، الذي شغل أيضاً منصب وزير الخارجية الأسبق، بأن هناك "حالة من العجز السياسي المزدوج تعانيها المنطقة العربية بفعل الأزمة السورية التي تواصلت مأساتها بسبب الخلافات بين الدول الكبرى،" وقال إن "المأساة السورية المستمرة تشكل حالة كاشفة لهذا العجز العربي، حيث تشكل سوريا مرآة ومختبراً لصراعات المنطقة."

ودعا رئيس الوزراء القطري السابق إلى "قيام علاقات جديدة، ونقل العلاقات العربية الإيرانية من التوتر والصدام إلى حالة التعاون، وفق ما يتطلبه ذلك من احترام سيادة الدول وشؤونها الداخلية وأشكال الحكم فيها."