الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- وصف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، العلاقات بين بلاده ومصر بأنها "عميقة وقوية وتاريخية واستراتيجية، لا تشوبها شائبة" متوقعا أن تبقى كذلك دائما "بل وتزداد متانة وقوة وصلبة في المستقبل" وذلك بعد لقاء جمعه بنظيره المصري، سامح شكري، بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الجبير قوله إن اللقاء مع شكري كان "إيجابيا وبناء" مؤكداً "تطابق الرؤى واتفاق المواقف بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر.

ولفت الجبير إلى أن اللقاء تناول "العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين وآليات دعمها في الفترة القادمة في جميع الجوانب اقتصادياً وثقافياً وطبياً وتعليمياً وتنموياً" كما كشف أن اللقاء "تناول الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا وأهمية إيجاد الحلول لها، لاسيما مع اتفاق الرؤى والتوجهات" واصفا البلدين بأنهما "جناحا المنطقة العربية."

من جانبه، نوّه شكري، الذي شارك في الاجتماع بين السيسي والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بـ"الرؤية الثاقبة" للملك سلمان، مؤكداً "عمق علاقة البلدين الشقيقين، التي تتجاوز ذلك بوصفها علاقة تلاحم وأخوة" على حد تعبيره.

وأكد شكري ضرورة عمل البلدين "جنباً إلى جنب لمصلحة الأمن القومي العربي،" مشددا على أنه لمس الاهتمام الكبير في هذا الجانب" من قبل الجبير، مؤكداً أن الأمن القومي العربي "مسؤولية مشتركة، يجب الاضطلاع بها وعدم التهاون حيالها، لأن المساس بجزءٍ منه هو مساس بذلك الأمن كاملاً"، ودعا إلى "الوقوف صفاً واحداً في هذا الأمر المهم."