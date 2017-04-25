دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عما وصفه بـ"سقطة كبيرة"، بعدما لم تُذكر محافظة شمال سيناء في الفيلم الوثائقي الذي عُرض في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، الثلاثاء.

وجاء اعتذار السيسي، رداً على تعليق سيدة تُدعى شيماء من شمال سيناء، حيث قالت: "إحنا زعلنا إن الفيلم التوثيقي الذي عرض في المؤتمر اليوم لم يذكر شمال سيناء، وذكر المحافظة جاء فقط في محاربة الإرهاب في جبل الحلال، والله إحنا مش إرهاب، الإرهاب من كل المحافظات، وربنا وحده يعلم عايشين إزاي، ومحرومين من المواد التموينية."

ليرد السيسي: "حقك عليا متزعليش، دي سقطة كبيرة غير مقصودة، ده تاريخكم واللي ينكره يبقى جاحد، متزعليش. وأرجو إن صوتي يصل باعتذاري لأهالي سيناء، متزعلوش ومنقصدش أبداً."

وانتقدت شيماء الإعلامي المصري، أحمد موسى، قائلة إنه يستضيف العديد من الضيوف في برنامجه ممن يطالبون بإخلاء سيناء، ثم توجهت للسيسي بالسؤال: "حنروح فين يا ريس؟"

ليرد السيسي: "ما تحسبوش على مصر، لو في سقطة في الإعلام أو كده، إن ده يعكس فهم المصريين عما يحدث في الدولة. لأ، ساعات الموقف بيبقى ضاغط على الناس، كرد فعل يعني. لكن ده مش معناه أبداً إن هو بيتهم، وأنا مش بدافع عنهم. بس بقول بلاش تفهموا إن ده مقصود بيه إساءة لكم، حتى لو كان ده من قناة خاصة. الحاجة التانية، لو كنا حنخلي (سيناء) لا قدر الله، كنا عملنا الكلام ده أيام ما كان في حجم ضخم. الموضوع في نهايته... ما تزعلوش وطولوا بالكم على بلدكم وما تاخدوش الحاجة على أعصابكم. لأن إحنا مشاكلنا كتير."