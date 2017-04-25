أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن التقارير التي تُفيد بأنها لعبت دوراً حاسماً في اتخاذ والدها قرار الضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدة "الشعيرات" الجوية السورية رداً على هجوم مدينة خان شيخون الكيماوي، هي "تفسير غير دقيق".

وأضافت على هامش مؤتمر عن المرأة في دول مجموعة العشرين المنعقد في برلين: "هذا سيكون تفسيراً غير دقيق. وكما هو موثق بوضوح، أعتقد أن صحيفة نيويورك تايمز قدمت تقريراً كاملاً مفصلاً حول كيفية التوصل إلى القرار، وكيف توفرت المعلومات العسكرية والدولية. أنا، بطبيعة الحال، شاركت بوجهة نظري ورأيي، وحدث أنها تطابقت مع وجهة نظره."

وأضافت إيفانكا أنه سيكون من الصعب "ألا يهتز الشخص" بعد رؤية صور الصراع في سوريا، ولا يمكن أن يكون القرار "قائماً على العاطفة وحدها".

وقالت: "أعتقد أنه سيكون من الصعب جداً كبشر أن نرى الصور التي رأيناها ولا يكون لدينا ردة فعل ولا تقشعر أبداننا. ومع ذلك، وبينما أعربت عن هذا الشعور، كزعيم دولة، لا يمكنك اتخاذ قرارات على أساس العاطفة وحدها، وكان قراره اتُخذ بناءً على معلومات أتطلع عليها ومشورة الخبراء، وأنا فخورة بالإجراء الذي اتخذه، وكيف كان حاسماً، والرسالة الواضحة التي أرسلها بأن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات البشعة من هذا النوع باستخدام الأسلحة الكيماوية."

ويُذكر أن ترامب أصدر قراراً بإطلاق البحرية الأمريكية 59 صاورخاً من طراز "كروز توماهاك" في ضربة استهدفت قاعدة "الشعيرات" الجوية السورية، رداً على الهجوم الكيماوي بغاز السارين الذي استهدف مدينة "خان شيخون" في سوريا، وأدى إلى سقوط العشرات من المدنيين في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري.