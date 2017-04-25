(CNN)— تظهر صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة خدمات ماكنزي الاستخباراتية لشبكة CNN حصرياً، مدينة محتجزة بسبب الإرهاب. وتظهر اللقطات الجوية نقاط التفتيش، وأعلام داعش تسيطر على الأفق والجسور المقطوعة عن العالم بسبب غارات التحالف الجوية التي تقودها أمريكا، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام.

الهدف الأخير في الحرب على داعش.. عاصمته المزعومة، الرقة. مدينة معزولة جداً، وواقعة تحت أسر الإرهاب، لدرجة أن الفضاء هو أقرب طريقة للوصول إليها!

وقالت هاربة من التنظيم: “الحياة ليست حياة هناك.. الحياة تعني الموت، نحن محاصرون، لا نستطيع المغادرة أو حتى المشي في أرجاء المدينة. وقد يقتلونا لمجرد استنشاق الهواء.”

كما تظهر الصور غطاء فوق السوق المركزي، ويبدو أنه نصب ليخبئ المقاتلين من كاميرات طائرات التحالف فوقهم.

وفي تعليق مثير للاهتمام، وصفت هاربة أخرى الاختلافات بين مقاتلي داعش قائلة: “الأجانب يعاملون السكان بطريقة جيدة، لكن أعضاء التنظيم من السوريين عدائيين جداً.”