AR: مقتطف من رسالة الفيديو التي وجّهها البابا لمناسبة زيارته إلى مصر يا شعب مصر الحبيب! السلام عليكم!‏ إني لسعيد حقا أن آتي كصديق، وكمرسل سلام، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة بمثابة عناق تعزية وتشجيع لجميع مسيحيي الشرق الأوسط؛ ورسالة ‏صداقة وتقدير لجميع سكان مصر والمنطقة؛ ورسالة أخوة ومصالحة بين جميع أبناء إبراهيم، ‏وبصفة خاصة، مع العالم الإسلامي Excerpts of Pope Francis‘ video message to Egypt (full message here: goo.gl/SpcKJQ ) EN: Dear People of Egypt, As-salamu alaykum! Peace be with you! I am truly happy to be coming as a friend, as a messenger of peace...I would like this visit to be a witness of my affection, comfort and encouragement for all the Christians of the Middle East, a message of friendship and respect for all the inhabitants of Egypt and the region, and a message of brotherhood and reconciliation with all the children of Abraham, particularly the Muslim world. FR: Cher peuple égyptien ! Al Salamò Alaikum ! La paix soit avec vous ! Je suis vraiment heureux de venir en tant qu’ami, messager de paix...Je voudrais que cette visite soit une accolade de consolation et d’encouragement pour tous les chrétiens du Moyen-Orient ; un message d’amitié et d’estime pour tous les habitants de l’Égypte et de la Région ; un message de fraternité et de réconciliation pour tous les fils d’Abraham, particulièrement pour le monde islamique. PT: Querido povo do Egito, Al Salamò Alaikum (A paz esteja convosco)! Estou verdadeiramente feliz por vir como amigo, como mensageiro de paz...Desejo que esta visita seja um abraço de consolação e encorajamento a todos os cristãos do Médio Oriente; uma mensagem de amizade e estima a todos os habitantes do Egito e da Região; uma mensagem de fraternidade e reconciliação para todos os filhos de Abraão, particularmente ao mundo islâmico.

