قبيل أول زيارة رسمية للقاهرة.. البابا فرانسيس في رسالة للمصريين: السلام عليكم.. أزوركم كصديق ورسول سلام

البابا فرانسيس:سأزور القاهرة كصديق ورسول سلام

مصر
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
البابا فرانسيسالمسيحيةالإسلاممصرالكنيسة المصرية
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قبيل أول زيارة رسمية للقاهرة.. البابا فرانسيس في رسالة للمصريين: السلام عليكم.. أزوركم كصديق ورسول سلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث البابا فرانسيس رسالة فيديو إلى الشعب المصري، الثلاثاء، يقول فيها إنه سيزور مصر كـ"صديق ورسول سلام".

وجاءت في رسالة البابا التي نشرها المكتب الصحفي للفاتيكان: "شعب مصر العزيز، السلام عليكم. يسرني حقاً أن أزوركم كصديق ورسول للسلام. أود أن تكون هذه الزيارة شاهداً على مودتي وراحتي وتشجيعي لجميع المسيحيين في الشرق الأوسط، وأن تكون رسالة صداقة واحترام لجميع سكان مصر والمنطقة، ورسالة أخوة ومصالحة لجميع أبناء إبراهيم، وخاصة العالم الإسلامي الذي تحتل مصر فيه مكانة هامة جداً."

ومتحدثاً عما وصفه بـ"العنف الأعمى الذي أوجع قلب مصر"، قال البابا: "عالمنا يحتاج إلى السلام والمحبة والرحمة. إنه يحتاج إلى صانعي السلام والناس الأحرار، والذين يحررون الآخرين، الرجال والنساء الشجعان الذين بإمكانهم التعلم من الماضي لأجل بناء مستقبل خالً من كل أشكال التعصب."

AR: مقتطف من رسالة الفيديو التي وجّهها البابا لمناسبة زيارته إلى مصر يا شعب مصر الحبيب! السلام عليكم!‏ إني لسعيد حقا أن آتي كصديق، وكمرسل سلام، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة بمثابة عناق تعزية وتشجيع لجميع مسيحيي الشرق الأوسط؛ ورسالة ‏صداقة وتقدير لجميع سكان مصر والمنطقة؛ ورسالة أخوة ومصالحة بين جميع أبناء إبراهيم، ‏وبصفة خاصة، مع العالم الإسلامي Excerpts of Pope Francis‘ video message to Egypt (full message here: goo.gl/SpcKJQ ) EN: Dear People of Egypt, As-salamu alaykum! Peace be with you! I am truly happy to be coming as a friend, as a messenger of peace...I would like this visit to be a witness of my affection, comfort and encouragement for all the Christians of the Middle East, a message of friendship and respect for all the inhabitants of Egypt and the region, and a message of brotherhood and reconciliation with all the children of Abraham, particularly the Muslim world. FR: Cher peuple égyptien ! Al Salamò Alaikum ! La paix soit avec vous ! Je suis vraiment heureux de venir en tant qu’ami, messager de paix...Je voudrais que cette visite soit une accolade de consolation et d’encouragement pour tous les chrétiens du Moyen-Orient ; un message d’amitié et d’estime pour tous les habitants de l’Égypte et de la Région ; un message de fraternité et de réconciliation pour tous les fils d’Abraham, particulièrement pour le monde islamique. PT: Querido povo do Egito, Al Salamò Alaikum (A paz esteja convosco)! Estou verdadeiramente feliz por vir como amigo, como mensageiro de paz...Desejo que esta visita seja um abraço de consolação e encorajamento a todos os cristãos do Médio Oriente; uma mensagem de amizade e estima a todos os habitantes do Egito e da Região; uma mensagem de fraternidade e reconciliação para todos os filhos de Abraão, particularmente ao mundo islâmico.

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ويُذكر أن البابا فرانسيس سيقوم بأول زيارة رسمية للقاهرة في 28 و29 أبريل/ نيسان الجاري، تلبية للدعوة الموجهة إليه من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

البابا فرانسيسالمسيحيةالإسلاممصرالكنيسة المصرية
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