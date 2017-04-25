دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث البابا فرانسيس رسالة فيديو إلى الشعب المصري، الثلاثاء، يقول فيها إنه سيزور مصر كـ"صديق ورسول سلام".

وجاءت في رسالة البابا التي نشرها المكتب الصحفي للفاتيكان: "شعب مصر العزيز، السلام عليكم. يسرني حقاً أن أزوركم كصديق ورسول للسلام. أود أن تكون هذه الزيارة شاهداً على مودتي وراحتي وتشجيعي لجميع المسيحيين في الشرق الأوسط، وأن تكون رسالة صداقة واحترام لجميع سكان مصر والمنطقة، ورسالة أخوة ومصالحة لجميع أبناء إبراهيم، وخاصة العالم الإسلامي الذي تحتل مصر فيه مكانة هامة جداً."

ومتحدثاً عما وصفه بـ"العنف الأعمى الذي أوجع قلب مصر"، قال البابا: "عالمنا يحتاج إلى السلام والمحبة والرحمة. إنه يحتاج إلى صانعي السلام والناس الأحرار، والذين يحررون الآخرين، الرجال والنساء الشجعان الذين بإمكانهم التعلم من الماضي لأجل بناء مستقبل خالً من كل أشكال التعصب."

ويُذكر أن البابا فرانسيس سيقوم بأول زيارة رسمية للقاهرة في 28 و29 أبريل/ نيسان الجاري، تلبية للدعوة الموجهة إليه من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.