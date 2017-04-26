واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أقرت الأردنية رسمية عودة بذنبها أمام لجنة من المحلفين الأمريكيين بتهمة الحصول على الجنسية الأمريكية بصورة غير مشروعة الثلاثاء، معترفة بإخفائها معلومات في الوثائق التي قدمتها لنيل الجنسية سابقا، والمتعلقة بوجود أحكام إدانة بحقها في إسرائيل على صلة باتهامها بتنفيذ "هجمات إرهابية" عام 1969.

عودة، التي تبلغ من العمر 69 عاما، قدمت وثيقة الإقرار في محكمة بديترويت بعد ظهر الثلاثاء، واعترفت فيها بوجود أحكام صادرة بحقها في إسرائيل عام 1970 بسبب دورها في هجومين وقعا عبر تفجير قنابل، كما اعترفت بأنها أخفت تلك المعلومات عند تقديمها لطلب نيل الجنسية الأمريكية.

وقال ستيف فرانسيس، محقق شؤون الأمن الداخلي الأمريكي: "أمريكا لن تكون أبدا ملجأ لأولئك الذين يريدون ابعاد أنفسهم عن ماضيهم. عندما يكذب الناس في البيانات المقدمة لدوائر الهجرة يتعرض النظام برمته للخطر وكذلك أمن أمتنا."

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد حكمت على عودة بالسجن مدى الحياة عام 1970 بسبب اتهامها بالضلوع بهجومين وقعا عبر تفجير قنابل في القدس وتحملت مسؤوليتهما آنذاك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأدى الهجوم الأول لمقتل شخصين في متجر، بينما ألحق الهجوم الثاني أضرارا بمبنى القنصلية البريطانية في القدس.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن عودة عام 1979 ضمن صفقة تبادل، علما أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على قوائم الإرهاب عام 1997. ووصلت عودة إلى أمريكا بعد حصولها على تأشيرة هجرة عام 1994، ونالت الجنسية الأمريكية عام 2004.

ونفت عودة أثناء التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية أن تكون قد شاركت بأعمال إرهابية أو انضمت لتنظيم إرهابي. وقد شارك العشرات من الناشطين الداعمين لعودة في جلسة محاكمتها الثلاثاء، وفقا لما أكده موظفون في المحكمة لـCNN قالوا أيضا إن التأثر الواضح ظهر على عودة خلال الجلسة.

ومن المتوقع ألا تواجه عودة عقوبة السجن بعد إقرارها بذنبها في القضية، ولكن المحكمة ستأمر بترحيلها إلى الأردن بعد جلسة الحكم المرتقبة في 17 أغسطس/آب المقبل، ولم يرد محاميها، مايك دياتش، على اتصالات CNN ومحاولاتها للحصول على تعليق منه.