زوجة أحد الداعشيين: عطلة سعيدة تحولت إلى جحيم بالرقة

زوجة أحد الداعشيين: عطلة سعيدة تحولت إلى جحيم

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 26 ابريل/نيسان 2017; 11:29 (GMT +0400).
داعشالرقةسورياالإرهاب
3:12

عبروا من تركيا إلى سوريا مع آخرين مثلها.. وانتهى بهم المطاف في دار الضيافة الخاص بالمهاجرين، الذين انتقلوا إلى عالم داعش.

(CNN)— إسلام إيتات، من المغرب، تزوجت شاباً بريطانياً.لكن ما لم تكن تعرفه هو أنه سيأخذها إلى عاصمة داعش المزعومة للانتساب لجيش الإرهاب والعيش في سجن “الخلافة”. 

داعشالرقةسورياالإرهاب