(CNN)— إسلام إيتات، من المغرب، تزوجت شاباً بريطانياً.لكن ما لم تكن تعرفه هو أنه سيأخذها إلى عاصمة داعش المزعومة للانتساب لجيش الإرهاب والعيش في سجن “الخلافة”.
زوجة أحد الداعشيين: عطلة سعيدة تحولت إلى جحيم بالرقة
زوجة أحد الداعشيين: عطلة سعيدة تحولت إلى جحيم
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 26 ابريل/نيسان 2017; 11:29 (GMT +0400).
3:12
عبروا من تركيا إلى سوريا مع آخرين مثلها.. وانتهى بهم المطاف في دار الضيافة الخاص بالمهاجرين، الذين انتقلوا إلى عالم داعش.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.