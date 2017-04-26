(CNN)— إسلام إيتات، من المغرب، تزوجت شاباً بريطانياً.لكن ما لم تكن تعرفه هو أنه سيأخذها إلى عاصمة داعش المزعومة للانتساب لجيش الإرهاب والعيش في سجن “الخلافة”.