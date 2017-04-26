أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر مسؤولة، لـCNN، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس زيارة رئاسية إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في مايو/ آيار المقبل.

وقال مصدر أمريكي مطلع، لـCNN، إن الإدارة الأمريكية تدرس بجدية إمكانية زيارة ترامب لإسرائيل والمملكة العربية السعودية في نهاية الشهر المقبل، مضيفا أنه "لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد لكن من المرجع أن يقوم الرئيس بالزيارتين".

وأكد مصدر إسرائيلي مسؤول، لـCNN، أن "هناك محادثات مع الولايات المتحدة عن زيارة ترامب ولكن موعدها لم يتحدد بعد".

ومن المقرر أن يقوم ترامب بأول رحلة خارجية له في نهاية مايو المقبل لحضور اجتماعات حلف شمال الأطلسي في بروكسل وقمة مجموع الدول الصناعية السبع في صقلية. وقال البيت الأبيض أنه ليس لديه بعد أي إعلانات عن سفريات خارجية أخرى.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ألمح، خلال زيارته إلى السعودية، إلى إمكانية أن يقوم ترامب بزيارة المملكة. وقال ماتيس، في لقاء مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إن "ما يمكن أن نفعله هنا اليوم قد يفتح الباب أمام إحضار رئيسنا إلى السعودية".