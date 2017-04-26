دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف مسؤولون أمريكيون لـCNN أن مدمرة أمريكية كانت في مياه الخليج اضطرت إلى تغيير مسارها بسبب سفينة حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني تصرفت بطريقة وصفها المسؤولون بأنها "استفزازية وغير احترافية" في أحدث مواجهة بين القوتين البحريتين بالخليج بعد سلسلة من التصرفات الإيرانية التي اعتبرتها واشنطن "استفزازية."

وذكر المسؤولون الذين تحدثوا لـCNN طالبين عدم كشف اسمهم، أن المدمرة الأمريكية "ماهان" كانت في مياه الخليج الاثنين ضمن مسار مرسوم لها ولكن السفينة الحربية الإيرانية "اقتربت إلى مسافة ألف ياردة (914 مترا) بينما كان بحارتها على متنها ويقفون عند مدافعها وأسلحتها.

وأضاف المسؤولون أن بحارة السفينة الأمريكية حاولوا التواصل مع قادة السفينة الإيرانية لكنهم لم يتلقوا ردا منهم، لتقوم المدمرة الأمريكية بعد ذلك بإطلاق إشارة تحذيرية لكن السفينة الإيرانية واصلت طريقها دون تعديل في المسار ما أرغم المدمرة "ماهان" على تغيير مسارها.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أنه رغم "الاستفزاز" لم تقم السفينة الأمريكية بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه نظيرتها الإيرانية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد مياه الخليج احتكاكات بين القطع البحرية للبلدين، ففي يناير/كانون الثاني الماضي أطلقت المدمرة نفسها "ماهان" طلقات تحذيرية باتجاه مراكب إيرانية اقتربت منها كثيرا. ويؤكد البنتاغون أنه سنة 2016 شهدت 35 حادثا اقتربت فيها السفن الإيرانية بشكل "غير آمن أو غير احترافي" من نظيرتها الأمريكية.