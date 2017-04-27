دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو هيئة معارضة مقرها لندن، وقوع انفجار ضخم قرب مطار دمشق الدولي تردد صداه بالعاصمة دون أن تتضح حتى الساعة أسبابه أو طبيعته.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن انفجارا كبيرا: "وقع قرب مطار دمشق الدولي الخميس" مضيفا أن الانفجار "هز المطار والمنطقة المحيطة به وترددت أصداؤه في أحياء دمشق والمناطق القريبة منها."

وتابع عبدالرحمن بالقول إن حريقا وقع في المنطقة التي شهدت الانفجار لكن أسبابه ما تزال غير واضحة.

بالمقابل، أكد اثنان من سكان دمشق لـCNN سماع دوي "انفجار كبير" قرب المطار.