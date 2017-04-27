الدوحة، قطر (CNN) -- رد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حول أموال قال إنها بمئات ملايين الدولارات أدخلها وفد قطري بشكل غير رسمي قائلا إن تلك المبالغ دخلت "رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين."

ونفى آل ثاني بشكل قاطع أن تكون تلك الأموال قد دخلت العراق عن طريق التهريب كما ورد على لسان العبادي، مضيفا أن المختطفين القطريين ومرافقيهم "صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم" مستغربا تصريحات العبادي حول "عدم رضاه" عن صدور تلك التأشيرات.

وقال آل ثاني، في اتصال هاتفي مع فضائية "الجزيرة" التي تبث من قطر نقلت تفاصيله وكالة الأنباء القطرية: "دولة قطر أرادت تقديم الدعم للسلطات العراقية وإذا لم تكن تحتاج هذا الدعم فإن الأموال ستعود إلى قطر وفقا للإجراءات القانونية المناسبة للسلطات العراقية".

ونفى الوزير القطري أي دور لبلاده في التعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة وحرصها على "عدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال" مضيفا: "هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية.. هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا".

وكان العبادي قد قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن الحكومة العراقية وضعت يدها على حقائب تحتوي مئات ملايين الدولارات، أدخلها وفد قطري بصورة غير قانونية إلى العراق، وأضاف أن الوفد الذي كان يتابع ترتيبات للإفراج عن الصيادين القطريين المختطفين اصطحب معه الأموال التي فوجئت السلطات العراقية بوجودها لتقرر بعد ذلك التحفّظ عليها.

وكانت قطر قد تسلمت قبل أيام 26 من مواطنيها تعرضوا للاختطاف بالعراق في 16 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، وقال مصدر قطري، لـCNN، إن المختطفين الذين تم تحريرهم بينهم أشخاص من الأسرة الحاكمة القطرية. فيما قال مصدر مسؤول في مطار بغداد الدولي، لـCNN، إن طائرة قطرية تحمل فريقا من 14 شخصا كانت منتظرة في المطار منذ بضعة أيام لنقل المختطفين إلى قطر.