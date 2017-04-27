دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن الشباب هو أمل مصر ويجب الاستعانة بهم والدفع بهم إلى الأمام لإدارة شؤون الدولة، وذلك خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، في ثالث أيام المؤتمر الوطني الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية.

ووجه السيسي حديثه للشباب، قائلا: أنتم أمل مصر صحيح، ومعنديش حاجة غير أن أدفع بكم للأمام، لأن إحنا هنسلمكم البلد دي في أقرب فرصة". وأضاف أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة سيتواصل، وتابع أنهم سيكونون الوعاء الذي يتم منه اختيار الكوادر والقيادات.

وفي ختام كلمته، قال السيسي: "أنا بطمنكم.. أنا بصحى الساعة 4 الصبح.. ومبنامش تاني.. صحيح.. أنا.. يعني بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. متخافوش على الصحة.. أنا اللي خايف عليه مش صحتي.. أبدا.. ولا حياتي.. أنا خايف عليها هي.. خلي بالكم دول 92 مليون.. اللي يحميهم يقف أمام ربنا يوم القيامة يعني.. مش عايزة حاجة تاني".