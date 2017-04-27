دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، عن تعيين اللاجئة السورية والرياضية الأولمبية يسرى مارديني سفيرة للنوايا الحسنة.

ورحب المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بتعيين يسرى سفيرة للنوايا الحسنة. وقال إنها "شابة ملهمة، تجسد من خلال قصتها الشخصية القوية آمال ومخاوف وإمكانات ملايين اللاجئين الشباب حول العالم".

وأكدت الأمم المتحدة أن يسرى مارديني، التي شاركت في فريق اللاجئين في أولمبياد ريو 2016، "أصبحت صوتا قويا للنازحين قسرا بأنحاء العالم ومثالا على صمودهم وعزمهم على بناء حياتهم والمساهمة بشكل فعال في المجتمعات المضيفة".