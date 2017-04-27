الأمم المتحدة تختار اللاجئة السورية يسرى مارديني سفيرة للنوايا الحسنة

تعيين يسرى مارديني سفيرة للنوايا الحسنة

الحرب السورية
آخر تحديث الخميس, 27 ابريل/نيسان 2017; 07:56 (GMT +0400).
الأمم المتحدةالحرب السوريةاللاجئون السوريونسوريا
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يسرا مارديني كانت مراهقة هاوية للسباحة في دمشق. عام 2015، قررت وعائلتها أن تلجأ إلى ألمانيا بواسطة قارب من تركيا إلى اليونان. في منتصف الطريق، تعطل محرك القارب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، عن تعيين اللاجئة السورية والرياضية الأولمبية يسرى مارديني سفيرة للنوايا الحسنة.

ورحب المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بتعيين يسرى سفيرة للنوايا الحسنة. وقال إنها "شابة ملهمة، تجسد من خلال قصتها الشخصية القوية آمال ومخاوف وإمكانات ملايين اللاجئين الشباب حول العالم".

وأكدت الأمم المتحدة أن يسرى مارديني، التي شاركت في فريق اللاجئين في أولمبياد ريو 2016، "أصبحت صوتا قويا للنازحين قسرا بأنحاء العالم ومثالا على صمودهم وعزمهم على بناء حياتهم والمساهمة بشكل فعال في المجتمعات المضيفة".

 

 

 

الأمم المتحدةالحرب السوريةاللاجئون السوريونسوريا
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