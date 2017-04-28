2:20

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الجمعة، إلى مصر في أول زيارة رسمية له، واستقبله في مطار القاهرة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قبل أن يستقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.