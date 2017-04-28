بابا الفاتيكان يصل مصر في أول زيارة رسمية له

بابا الفاتيكان يصل مصر في أول زيارة رسمية له

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين.
مصرالفاتيكانالبابا فرانسيسعبدالفتاح السيسيالأزهر
2:20

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الجمعة، إلى مصر في أول زيارة رسمية له، واستقبله في مطار القاهرة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قبل أن يستقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

القاهرة، مصر (CNN)-- ومن المقرر أن يلتقي بابا الفاتيكان أيضا البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في أول زيارة من نوعها منذ زيارة بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني لمصر في عام 2000.

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