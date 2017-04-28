دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري رودن دي سانتيس، الخميس، أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المحتملة إلى إسرائيل، في مايو/ أيار المقبل، بالإعلان عن قرار نقل مقر السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال دي سانتيس، رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي بمجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الخارجية، إن هناك تقارير إعلامية عن أن ترامب يخطط لزيارة إسرائيل في 22 مايو وهو الوقت الذي ستحتفل فيه إسرائيل بالذكرى الخمسين لـ"تحرير القدس".

وأضاف دي سانتيس: "لا أعتقد أنها صدفة، لقد سافرت إلى إسرائيل في مارس لبحث المواقع المحتملة لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو قد وعد بفعل ذلك، وهو شخص يلتزم بوعوده، ولذلك نعتقد أن ذلك سيحدث، ليس لدينا أي معلومات مسربة، ولكن أي وقت سيكون أفضل من ذلك لإعلان نقل السفارة عندما يكون الرئيس هناك للاحتفال مع أصدقائنا الإسرائيليين بهذه الذكرى المهمة!".

وتابع بالقول إنه "من المرجح إعلان نقل السفارة، وستكون إشارة قوية ليس فقط للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ولكنه رسالة لبقية دول العالم بأن أمريكا قد عادت وستقف بجانب حلفائها... دعونا ننتظر ذلك ولكن أعتقد أن لدينا فرصة لرؤية إعلان مهم جدا في القريب العاجل".

وكان مصدر أمريكي مسؤول قال، لـCNN، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تدرس بجدية إمكانية زيارة ترامب لإسرائيل والمملكة العربية السعودية في نهاية الشهر المقبل، مضيفا أنه "لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد لكن من المرجع أن يقوم الرئيس بالزيارتين".

وأكد مصدر إسرائيلي مسؤول، لـCNN، أن "هناك محادثات مع الولايات المتحدة عن زيارة ترامب ولكن موعدها لم يتحدد بعد". وقال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفن إن 22 مايو هو أحد التواريخ التي يجري بحثها لزيارة ترامب لكنه أضاف أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعود للبيت الأبيض.

ومن المقرر أن يقوم ترامب بأول رحلة خارجية له في نهاية مايو المقبل لحضور اجتماعات حلف شمال الأطلسي في بروكسل وقمة مجموع الدول الصناعية السبع في صقلية. وقال البيت الأبيض أنه ليس لديه بعد أي إعلانات عن سفريات خارجية أخرى.