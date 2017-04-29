إسطنبول، تركيا (CNN)-- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، إلى العمل المشترك مع تركيا، لتحويل الرقة، معقل "داعش" في سوريا"، إلى "مقبرة" للتنظيم.

وطالب أردوغان الولايات المتحدة بعدم إشراك قوات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها بلاده كـ"منظمة إرهابية"، في العملية. وأضاف: "نقول لأصدقائنا الأمريكيين تعالوا ولا تشركوا معكم منظمة إرهابية.. لأنه لا يوجد إرهاب سيء وجيد، كلهم أشرار".

وأكد أردوغان، في كلمة خلال المؤتمر العام لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك غي إسطنبول، أن بلاده ستواجه ملاحقة التنظيمات الكردية التي تصنفها كـ"إرهابية". وقال: "لم نكتف بمكافحة الإرهابيين داخليا، بل طالتهم عملياتنا خارج الحدود... أترون كيف يهاجموننا بقذائف الهاون من هناك، شمال سوريا، وتحت غطاء من؟ ولكننا نحول تلك المناطق إلى مقابر لهم، ولن نتوقف"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.