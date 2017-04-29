دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في عظته بالقداس الإلهي في استاد الدفاع الجوي في القاهرة، السبت، إن التطرف الوحيد الذي يجوز للمؤمنين هو "تطرف الحب".

وأضاف البابا، الذي استهل كلمته بـ"السلام عليكم": "الإيمان الحقيقي هو الذي يُنعش القلوب ويدفعها إلى محبة الجميع دون مقابل، وهو الذي يجعلنا نحمي حقوق الآخرين بنفس القوة التي ندافع بها عن حقوقنا، ويجعلنا أيضاً نقف بجوار اليتيم والجريح والمتألم لتقديم العون لكل منهم."

وتابع بابا الفاتيكان: "الإيمان الحقيقي هو الذي يجعلنا أكثر محبة، وأن الله لا يرضى إلا عن إيمان يعبر عن الحياة، وأن التطرف الوحيد الذي يجوز للمؤمن هو تطرف الحب. لا تخافوا من أن تحبوا جميع الأصدقاء والأعداء، وفي المحبة التي نعيشها تكمن القوة، وفيها كنز للمؤمن." مضيفاً: "ليبارككم الله وليبارك مصر الحبيبة."

وصلى البابا لضحايا العنف والإرهاب في العالم ومصر، والمهجرين واللاجئين بسبب الحروب، كما بارك البابا فرنسيس زواج عروسين كانا ضمن الحضور في الاستاد الذي شهد حشوداً من 25 ألف شخص.