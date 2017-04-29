دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بتوديع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في مطار القاهرة، بعد انتهاء زيارته الأولى إلى مصر، والتي قالت عنها الرئاسة المصرية، إنها أكدت عمق وتميز العلاقات بين مصر والفاتيكان، وبعثت برسالة سلام وتسامح إلى العالم أجمع".

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن "هذه الزيارة، التي تتواكب مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان، إنما تؤكد أهمية مواصلة جهود إرساء السلام، من خلال تعزيز الحوار بين الأديان، والإنصات لصوت الاعتدال الذي تعبر عنه القيادات الروحية العظيمة مثل قداسة البابا فرنسيس، الذي أدخل السعادة والفرح إلى الشعب المصري بزيارته التاريخية لمصر".

وأكدت الرئاسة المصرية "عزمها مواصلة العمل مع بابا الفاتيكان من أجل تكريس التسامح والسلام والتعايش المشترك بين كافة شعوب العالم ودياناته ومذاهبه، وكذلك الاستمرار في بذل أقصى الجهد في التصدي للفكر المتطرف والقضاء عليه، من خلال إعلاء قيم احترام وقبول الآخر والتعاون والبناء، لما فيه خير الإنسانية كلها".