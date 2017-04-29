دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، السبت، لليوم الثاني، انتقاداته للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتشارك فيه الإمارات العربية المتحدة.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال خلفان إن "هادي يدعم الإخوان ضد التحالف". وأضاف: "ما تنجزه الإمارات والمقاومة يهده هادي.. أي رئيس هذا يستحق أن نتعاطى معه"، معتبرا أن "أولى خطوات الحل في اليمن هي إنهاء فترة حكم هادي التي تآكلت مع الزمن".

هادي يدعم الاخوان ضد التحالف — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 29, 2017

ورأى خلفان أن "التخبط في قرارات فصل وتعيين المسؤولين كارثة كبرى في مثل هذه الظروف"، وقال إن "شرعية الفنادق لا شرعية لها، الشرعية لشرعية الخنادق". وأضاف أن "شعب الجنوب أصلا يرفض هادي والقرارات الفندقية".

وكان هادي أصدر قرارات رئاسية، الخميس الماضي، بينها تعيين عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي محافظا لعدن خلفا لعيدروس الزبيدي الذي قرر هادي تعيينه سفيرا بوزارة الخارجية، وفقا لموقع الرئيس اليمني. فيما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن هادي قرر أيضا إعفاء وزير الدولة هاني بن بريك، الذي يوصف بأنه "الرجل الأقوى على الأرض في عدن" وبأنه مقرب من الإمارات، من منصبه وإحالته للتحقيق.

عاجل | الرئيس اليمني يعفي وزير الدولة هاني علي بن بريك من منصبه ويحيله للتحقيق. #الإخبارية #اليمن pic.twitter.com/FwKLtC33ao — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2017

كما كتب خلفان ضمن تغريداته أن "عبدالله النفيسي سيظل على الدوام حاقدا على دولة الإمارات لأنها طردته لمواقفه الحاقدة على دولة الإمارات وشعبها". وأضاف: "ما قدمته الإمارات لأهلنا في الجنوب وفي اليمن عموما مفخرة.. رجالنا ضد قتلة أبناء اليمن، يؤدون رسالة إنسانية تخرس أمثال الإخونجي النفيسي".

وبدوره، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة على "تويتر": "نسأل مفكر الإخوان النفيسي ردا على هجومه على دور الإمارات في اليمن عن دوره ومساهمة حزبه في تحرير عدن والجنوب؟ فعلا، إذا لم تستح فقل ما تشاء".

نسأل مفكر الإخوان النفيسي ردا على هجومه على دور الإمارات في اليمن عن دوره ومساهمة حزبه في تحرير عدن والجنوب؟ فعلا، إذا لم تستح فقل ما تشاء. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 29, 2017

وكان أستاذ العلوم السياسية الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي قال، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن إطاحة الرئيس بأذرع دولة (الطرف) في اليمن خطوه نحو الصحيح نشكره عليها. متى صنعاء؟ متى صنعاء؟ متى صنعاء؟".

إطاحة الرئيس بأذرع دولة ( الطرف) في اليمن خطوه نحو الصحيح نشكره عليها . متى صنعاء ؟ متى صنعاء؟ متى صنعاء ؟ — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) April 28, 2017

من جانبه، شن مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق للرئيس اليمني، هجوما على الفريق ضاحي خلفان بعد تغريداته عن هادي. وقال الرحبي، عبر حسابه على تويتر، إن "التحالف جاء من أجل دعم شرعية الرئيس هادي ويعمل التحالف تحت غطاء شرعيته لكن يبدوا أنك تقاتل من أجل إعادة شرعية المخلوع وليس شرعية هادي".

وأضاف الرحبي: "يجب أن يكون التعامل مع الشرعية كشركاء وليس تابعين"، مع وسم "#ضاحي_خلفان_يسيئ_للرئيس". وتابع بالقول إن الانتقاد شيء وما يقوم به ضاحي خلفان شيء آخر، هناك فرق كبير بين الانتقاد البناء وبين الاستهداف والإساءة والسب والشتم"، كما كتب في تغريدة أخرى ردا على ضاحي خلفان: "ستدفع ثمن تطاولك والأيام القادمة سوف تثبت ذلك فلا تستعجل".