أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه يشعر بقلق شديد لرؤية "الأعلام الأمريكية في قافة ترفع أيضا رايات YPG (وحدات حماية الشعب)" الكردية، التي تصنفها بلاده كمنظمة إرهابية.

وأضاف أردوغان أن بلاده تشعر بقلق كبير أيضا من صور لجنود أمريكيين يحضرون جنازات "إرهابيين" من وحدات حماية الشعب، بعد الغارات التي نفذتها الطائرات التركية على مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا وشمال العراق.

وجاءت تصريحات أردوغان ردا على أسئلة للصحفيين بمطار أتاتورك الدولي قبل توجهه إلى الهند عن دوريات المراقبة التي نشرها الجيش الأمريكي على الحدود بين سوريا وتركيا. وأكد أردوغان أنه سيناقش هذه القضايا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يلتقي الرئيسان الشهر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال أردوغان: "إذا كنا نواجه الإرهاب الدولي، فيجب أن نبلغ الولايات المتحدة بهذه القضايا. إذا لم نعمل معا ضد الإرهاب فإنه سيضرب غدا ضد حليف آخر". وأضاف "إذا لم يتم تشكيل منبر مشترك ننسق من خلاله مكافحة الإرهاب فإن الأزمات في المنطقة ستستمر، ونحن كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيزعجنا ذلك، وعندها سنضطر لمعالجة الأمر بأنفسنا".

وتابع أردوغان بالقول إن تركيا ستواصل عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) ووحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، التي تصنفهم بلاده كـ"منظمات إرهابية"، بينما تعتمد الولايات المتحدة على وحدات حماية الشعب الكردية ضمن مجموعة أكبر هي "قوات سوريا الديمقراطية" في محاربة تنظيم "داعش" شمال سوريا.