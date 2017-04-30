دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نقلت صحيفة "حريت" التركية الواسعة الانتشار عن وكالة "دوغان" المحلية، تأكيدها مقتل رجل الأعمال الإيراني البريطاني الجنسية، سعيد كريميان، مع شريكه التجاري الكويتي في إسطنبول. ويمتلك كريميان شبكة من قنوات التلفزيون تعمل تحت اسم "جيم تي في".

وأضافت الصحيفة أن كريميان وشريكه الكويتي تعرضا لإطلاق نار السبت من قبل مقنعين فتحوا النار على سيارتهما بعدما اعترضوهما بعربة رباعية الدفع في حي "مسلك" الراقي باسطنبول، وترجل المسلحون من السيارة وقاموا بفتح النار عليهما.

وقضى كريميان نحبه في الموقع، في حين وافت المنية شريكه الكويتي بالمستشفى بينما لاذ المسلحون بالفرار لتفتح الشرطة تحقيقا في الواقعة، خاصة بعد العثور على سيارة الجناة محروقة في منطقة كيميربورغاز.

النائب الكويتي المنتمي للتيار السلفي، وليد الطبطبائي، كشف أن اسم رجل الأعمال الكويتي القتيل هو محمد متعب الشلاحي، وغرّد بالقول: "اغتيال محمد متعب الشلاحي في اسطنبول جريمة سياسية وعلى الجهات الأمنية والدبلوماسية أن تتحرك على أعلى مستوى للمشاركة في التحقيق وكشف الجناة."

قناة "جيم تي في" من جهتها نشرت صورة يكللها السواد لكريميان مع ابنته عبر حسابها بموقع "انستغرام" وقام جمهور القناة بنشر التعليقات تحتها. أما قناة "العالم" الإيرانية الحكومية فقد وصفقت كريميان بأنه "مقرب من جماعة خلق الإرهابية".