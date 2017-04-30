دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، الأحد، إن "كافة المخططات المعادية للثورة الإسلامية من قبل الأعداء" وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية قد "منيت بالفشل".

وأضاف جعفري أن "هزيمة الأمريكيين في سوريا والعراق يعود إلى انتشار روح المقاومة". وتابع بالقول إن "هذه الدول منيت بالهزيمة في سوريا والعراق واليمن رغم جهودها الكبيرة وذلك بسبب انتشار روح المقاومة لدى الشعب الإيراني وسائر الشعوب الأخرى"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأشار جعفري إلى "صمود" إيران خلال حرب (1980 -1988)، معتبرا أن "الاعداء قاموا بفرض الحرب على البلاد للحيلولة دون تصدير الثورة إلى العالم، إلا أن اليوم وبعد مضي 38 عاما من الثورة نلاحظ أن المقاومة وحركة الصحوة الإسلامية قد اجتازتا حدود البلاد".