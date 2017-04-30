شاهد.. قوات أمريكية في دوريات على حدود سوريا وتركيا

قوات أمريكية في دوريات على حدود سوريا وتركيا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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3:19

قال مسؤول أمريكي إن قوات من الجيش الأمريكي بدأت دوريات مراقبة على الحدود السورية التركية، مضيفا أن القوات من العناصر الخاصة وتستخدم عربات مدرعة ترفع العمل الأمريكي بوضوح حرصا على شفافية العمليات.

وأوضح المسؤول أن مهمة القوات الأمريكية تهدف إلى رصد أي مناوشات محتملة بين القوات المحلية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وبين الوحدات العسكرية التركية، في حين أن الولايات المتحدة لن تفصح عن عدد القوات الأمريكية المعنية بالمهمة.

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