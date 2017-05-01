دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، على تغريدة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، بشأن تأخير تجديد جواز سفره، والتي أعرب فيها عن خشيته من عدم تجديده بسبب آرائه المعارضة.

وكان البرادعي قد غرّد مساء الأحد شاكياً من أنه قد تقدم منذ 3 أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفره، وهو ما يستغرق عادة أيام، على تعبيره. واضاف في التغريدة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: "آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة."

تقدمت منذ ٣أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفرى وهو ما يستغرق عادة أيام. آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 30, 2017

وقال أوزيد في تغريدته إن جواز السفر تم إصداره بالفعل من بضعة أيام، مشيراً الى أنه طريقه الى السفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم.

البرادعي عاد ونشر تغريدة المتحدث باسم الخارجية المصرية، مضيفاً أنه لم يسبق أن أبلغه أحد بالإجراء الذي تم.

@ElBaradei جواز السفر تم إصداره بالفعل من بضعة أيام وفِي طريقه الي السفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم. — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) April 30, 2017

يشار الى أن البرادعي الذي شغل منصب مدير الوكالة الذرية، كان قد ترك بلاده عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و "النهضة" ولم يعد إليها بعد.

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