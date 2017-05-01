عدسة CNN في قاعدة أمريكية سرية تقاتل داعش!

عدسة CNN في قاعدة أمريكية سرية تقاتل داعش!

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
العراقأمريكاحرب داعشداعش
1:54

هذه طائرة هرقل من طراز C-130، وهي تقلع من قاعدة جوية أمريكية في مكان لم يكشف عنه في الشرق الأوسط.

العراق (CNN)-- الجيش العراقي، المدعوم من القوات الأمريكية، يخوض معركة شديدة.. في محاولة لإطاحة داعش من أكبر معاقله، الموصل. ومع اشتداد الحرب، تطلق القوات العنان للمزيد من القوة النارية، وتحتاج إلى ذخيرة جديدة بسرعة. وهذا يجعل من رحلات شحن الذخائر أمراً مهماً جداً.

العراقأمريكاحرب داعشداعش