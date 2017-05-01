العراق (CNN)-- الجيش العراقي، المدعوم من القوات الأمريكية، يخوض معركة شديدة.. في محاولة لإطاحة داعش من أكبر معاقله، الموصل. ومع اشتداد الحرب، تطلق القوات العنان للمزيد من القوة النارية، وتحتاج إلى ذخيرة جديدة بسرعة. وهذا يجعل من رحلات شحن الذخائر أمراً مهماً جداً.