دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، بعد زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً، حيث استقبله في قصر السلام في جدة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتعزيزها"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وأقام العاهل السعودي مأدبة غداء لأمير قطر والوفد المرافق له، الذي شمل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسفير قطر لدى السعودية، عبدالله بن ثامر آل ثاني.

وكان ضمن الحضور من الجانب السعودي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، و ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.