حصلت شبكة CNN على مشاهد حصرية جديدة من طائرة بدون طيار تظهر فيها الخطوط الأمامية في غرب الموصل، والأحياء التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" وتم تحريرها حديثاً.