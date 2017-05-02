حصرياً على CNN.. لقطات من طائرة بدون طيار للدمار في غرب الموصل

فقط على CNN.. لقطات جوية للدمار في غرب الموصل

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
أمريكاالجيش العراقيالعراقالموصلحصريا على CNN
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يستمر الهجوم المدعوم من قبل الولايات المتحدة لتخليص مدينة الموصل من مقاتلي داعش

حصلت شبكة CNN على مشاهد حصرية جديدة من طائرة بدون طيار تظهر فيها الخطوط الأمامية في غرب الموصل، والأحياء التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" وتم تحريرها حديثاً.

أمريكاالجيش العراقيالعراقالموصلحصريا على CNNداعشطائرات بدون طيار