كميات هائلة من الحشيش والهيروين والكوكايين.. السعودية تكشف نتائج عمليات مكافحة المخدرات بالأشهر الست الماضية
السعودية تكشف نتائج مكافحة المخدرات بـ6 أشهر
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 02 مايو/أيار 2017; 07:25 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، الثلاثاء، عن القبض على 1628 متهماً، منهم 589 سعودياً، بالإضافة إلى 1039 متهماً من 41 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ضمن مهمات مكافحة المخدرات خلال الأشهر الستة الماضية.
وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ما يلي:
- 21.43 مليون ألف قرص إمفيتامين (كبتاغون).
- 19.61 طن من الحشيش
- 12.93 كيلوغرام من الهيروين الخام
- 218.95 كيلوغرام من الكوكايين
- 22.94 غرام من الشبو - كريستال ميث أو الميتامفيتامينات الكريستالية (Crystal Meth)
- 1.427 مليون قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
- 5.47 ألف سلاح متنوع و14.1 ألف طلقة من الذخائر الحية المتنوعة
- 43.82 مليون ريال من المبالغ النقدية
وأكد المتحدث الأمني بأن رجال الأمن يواصلون مهامهم لإحباط محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية، وترويجها فيها، وتعقب العناصر المتورطة في ذلك للقبض عليهم والإطاحة بشبكاتهم الإجرامية، والتنسيق والتعاون مع الجمارك السعودية والجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة لاستباق المخططات الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات.
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