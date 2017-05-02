دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيزور الإمارات ليتلقي بقيادات الدولة بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأفاد بيان الرئاسة أن السيسي يقوم بهذه الزيارة "لإجراء مباحثات مع قيادات الإمارات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي "في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين مصر والإمارات، بما يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأكيداً لحرص الجانبين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، بهدف تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي."

ويُذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام من زيارة السيسي للمملكة العربية السعودية في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، والتي أجرى خلالها السيسي جلسة مباحثات رسمية مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكدا في نهايتها على "عمق ومتانة" العلاقات بين الرياض والقاهرة.