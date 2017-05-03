خالد مشعل لـCNN: ليلتقط الغرب فرصة وثيقتنا وترامب لديه جرأة التغيير

مشعل لـCNN: ليلتقط الغرب الفرصة وترامب جريء

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات.
خالد مشعلحركة حماسحماسفلسطيندونالد ترامب
3:57

مقابلة مراسل CNN نيك روبرتسون مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خالد مشعل.

خالد مشعلحركة حماسحماسفلسطيندونالد ترامب