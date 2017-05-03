خالد مشعل لـCNN: ليلتقط الغرب فرصة وثيقتنا وترامب لديه جرأة التغيير
مشعل لـCNN: ليلتقط الغرب الفرصة وترامب جريء
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات.
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مقابلة مراسل CNN نيك روبرتسون مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خالد مشعل.
مقابلة مراسل CNN نيك روبرتسون مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خالد مشعل.
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