دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع استمرار الحرب في سوريا، والقتل اليومي الذي يطال المدنيين والمقاتلين، لم يسلم الصحفيون أيضا من هذا العنف، بين عمليات قتل وخطف واستهداف، لتحتل سوريا ذيل القائمة بين الدول العربية في حرية الصحافة، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤخرا.

وفي ذيل القائمة العالمية، كانت كوريا الشمالية البلد الأكثر استهدافا لحرية الصحفيين، فيما اعتلت النرويج رأس القائمة.

وقسمت الدول إلى عدة قوائم بين سوداء، وحمراء، وصفراء، وأدرجت دول عربية مثل مصر، والسعودية، وليبيا، والسودان، والصومال، واليمن، والبحرين، إلى جانب سوريا في القائمة السوداء، فيما أضيفت باقي الدول العربية إلى القائمة الحمراء.

وفي الفيديو أعلاه، نقدم لكم قائمة الدول العربية التي تذيلت القائمة، وأرقامها في الترتيب العالمي.