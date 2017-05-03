موسكو، روسيا (CNN)-- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن روسيا وتركيا لديهما موقف مشترك تجاه إنشاء مناطق خالية من الصراع في سوريا من أجل "تعزيز وقف إطلاق النار".

وقال بوتين إن "إحدى وسائل تعزيز وقف إطلاق النار هي إنشاء مناطق تخفيف حدة الصراع، وهو أيضا ما عبر عنه (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب. لقد ناقشنا ذلك وعلى حد فهمي فإن الإدارة الأمريكية تؤيد هذه الفكرة".

وأضاف أن "روسيا أجرت مشاورات تمهيدية مع دمشق وطهران حول هذه المناطق في سوريا". وتابع بالقول إن "روسيا وتركيا تنطلقان من حقيقة أن المشاركين بالمحادثات في أستانا سيتخذون قرارا نهائيا بشأن ذلك"، مؤكدا أن "البلدان الضامنة للهدنة في سوريا تبذل قصارى جهدها لتطوير آلية تخفيف التصعيد في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية.

من جانبه، قال أردوغان إن "صديقي بوتين يرغب بإنهاء المأساة في سوريا وأنا على ثقة أنه سيبذل جهودا حثيثة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار". وأضاف: "نسعى إلى إيجاد مناطق آمنة في سوريا خالية من الاشتباكات وإيجاد هذه المناطق الآمنة فرصة لإيجاد حل للصراع"، محذرا من أن "أي هجوم لتعطيل وقف إطلاق النار بسوريا من شأنه أن يفاقم الوضع في الميدان ويذهب جهود الدول الضامنة سدىً"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وكان مصدر بوفد المعارضة السوري المشارك في مفاوضات أستانا قال، لـCNN، إن روسيا ستقترح إنشاء 4 مناطق آمنة في المفاوضات، فيما قال مصدر آخر إن ممثلي المعارضة المسلحة انسحبوا من مفاوضات أستانا، متهمين النظام بانتهاك وقف إطلاق النار.