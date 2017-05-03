دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز، رئيس هيئة البيعة وأخ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي أن "الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود انتقل إلى رحمة الله تعالى، الأربعاء، وسيصلى عليه بالمسجد الحرام في مكة المكرمة بعد صلاة العشاء ليوم الخميس".
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